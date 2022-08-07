الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ایران :صمت المجتمع الدولي ازاء جرائم الکیان الصهيوني في غزة أمر مؤسف

ایران :صمت المجتمع الدولي ازاء جرائم الکیان الصهيوني في غزة أمر مؤسف
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" أن صمت المجتمع الدولي والمتشدقون بحقوق الانسان تجاه أعتداءات الكيان الصهيوني وجرائمه في قطاع غزة أمر مؤسف.

العالم - ایران

وكتب کنعاني في تغريدة له على تويتر عن الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني: هذه الجرائم هي أمثلة واضحة لأهداف بنك كيان الفصل العنصري الصهيوني في الاعتداءات الأخيرة على غزة مضيفا أن صمت المجتمع الدولي ومتشدقي حقوق الانسان تجاه أعتداءات الكيان وجرائمه في قطاع غزة أمر مؤسف.

وأستغرب عن تاكيد وزارة الخارجية الأمريكية على "دعمها الكامل" لحق الکیان الصهیوني في الدفاع عن نفسه!
واضاف أن "آلاء عبد الله قدوم"، الطفلة البالغة من العمر خمس سنوات والتي كانت تعيش في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة ، هي مجرد واحدة من الأطفال الشهداء جراء الاعتداءات المستمرة لکیان الفصل العنصري الصهیوني على غزة.

وأكد: من المؤسف أن المدعين الزائفين والمتشدقين بحقوق الانسان يدعمون جرائم کیان الاحتلال اليومية بحق شعب البلد المحتل تحت عنوان "الدفاع عن النفس"!

روابط ذات صلة

المقاومة الفلسطينية تطلق الصواريخ باتجاه تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة

أميرعبداللهيان: تداعيات التصعيد في غزة يتحملها الكيان الصهيوني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: الضفة تشهد حالة غليان واشتباكات مستمرة

الشيخ دعموش: لن نقبل بأقل من كامل حقوقنا في مسألة الترسيم والتنقيب

شاهد بالفيديو.. الاحتلال خائف من تنامي قوة المقاومة وامتلاكها الردع الاستراتيجي

أفغانستان... مقتل واصابة 10 أشخاص إثر تفجير عبوة ناسفة في كابل

ايران تؤكد عزمها تعزيز العلاقات مع دول اميركا اللاتينية

العراق: المفوضية العليا تنفي تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة