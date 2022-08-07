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أفغانستان... مقتل واصابة 10 أشخاص إثر تفجير عبوة ناسفة في كابل

أفغانستان... مقتل واصابة 10 أشخاص إثر تفجير عبوة ناسفة في كابل
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون، اليوم الأحد، جراء تفجير عبوة ناسفة تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، بالعاصمة الأفغانية كابل.

العالم - افغانستان

وقالت إدارة شرطة كابل، في بيان أمس السبت، إن "التفجير وقع في حي بل سوخته بالعاصمة، ومعظم سكانه من الطائفة الشيعية".

والجمعة، قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 18 آخرون في انفجار آخر تبناه "داعش" أيضا، خلال تجمع حداد ديني (عاشوراء) للطائفة الشيعية أيضا في كابل.

ولفتت شرطة كابل إلى أن "الحصيلة الأولية لضحايا تفجير اليوم هي 3 قتلى و7 جرحى".

وقال شهود عيان إن "عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت مخبأة في وعاء تسببت في الانفجار"، الذي تبناه تنظيم "داعش" في وقت لاحق، بحسب مراسل الأناضول.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم إدارة الأمن في كابل خالد زدران، في تغريدة، إن "شخصين قتلا، وأصيب 22 آخرون في الانفجار الذي وقع بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي في منطقة "بل سوخته" بكابل.

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