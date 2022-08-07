الاحتلال خائف من تنامي قوة المقاومة وامتلاكها الردع الاستراتيجي

خاص بالعالم

وقال المفتاح في حديث لقناة العالم على هامش تغطية خاصة بالعداوان الاسرائيلي على غزة: "نحن امام عدو مهزوم حيث يملك القوة دون الارادة، ويسيطر عليه الخوف، سيما بعد الهزام التي لحق به في الداخل الفلسطيني، وتنامي قدرة المقاومة وتهديد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بان عصر الهيمنة قد ولّى، وان المقاومة تمتلك قوة الردع الاستراتيجية، شيراً الى ان العدو بات يفكر الان كيفية الخلاص من هذا المازق.

واوضح المفتاح، ان جغرافيا وهوية المقاومة باتت واحدة ونحن امام قواعد اشتباك جديدة، وان ساحات المقاومة الفلسطينية باتت موحدة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..