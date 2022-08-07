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اليمن.. اللجنة الوطنية للمرأة تدين العدوان الصهيوني على غزة

اليمن.. اللجنة الوطنية للمرأة تدين العدوان الصهيوني على غزة
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

أدانت اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال.

العالم-اليمن

واعتبرت اللجنة في بيان لها اليوم الاحد، العدوان على غزة اعتداء على الإنسانية وخرقًاً لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تجرم الاعتداء على المدنيين العزل، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وعرضه والمقدسات الإسلامية.

وأشاد البيان بدور حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة الوطنية والشعبية الفلسطينية في المواجهة الباسلة للاحتلال ومواصلة إفشال مخططاته الاستعمارية في فلسطين.

هذا وقد ارتفعتْ حصيلةُ ضحايا العدوانِ الإسرائيلي على قطاع غزة الى 32 شهيداً، بينهم 8 اطفال، وأكثرَ من 253 جريحاً، بينَهم حالات خطرة.

وتجددت فجر اليوم الغارات الإسرائيلية على غزة، في حين لا يتوقف الطيران الحربي عن التحليق في سماء القطاع.

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