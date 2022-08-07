المندوب الروسي: الخلافات المتبقية في 'فيينا' قليلة

العالم - ايران

وكتب اوليانوف في تغريدة على تويتر " لا شك في عدم وجود قضايا لا يمكن حلها على جدول الاعمال، ورغم بقاء القليل من الخلافات المتبقية فان جميع المفاوضين لديهم الفرصة لانجاز مهامهم بنجاح.

من جهته اكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان ، في محادثات هاتفية مع نظيره الصيني ، على الحاجة إلى استجابة واقعية من قبل الولايات المتحدة لمقترحات إيران البناءة في مفاوضات رفع الحظر.

وحول مفاوضات رفع الحظر الجارية حاليا في فيينا، اشار امير عبداللهيان، الى الجهود النشطة التي يبذلها الجانب الإيراني للتوصل إلى اتفاق مستقر وقوي، مشدد على ضرورة استجابة واقعية من الولايات المتحدة للمقترحات البناءة التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن مختلف القضايا من أجل الوصول إلى اتفاق.

وفي فيينا أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بأننا في حال حوار حول المواضيع المتعلقة بالضمانات في محادثات رفع الحظر.

وعلى هامش اجتماع فريق الخبراء في الوفد الايراني المفاوض مع المنسق الاوروبي في المحادثات النووية "إنريكي مورا"، أكد بأننا في حال حوار حول القضايا المتعلقة بالضمانات.

وردا على كيفية سير المفاوضات قال كمالوندي: ليست سيئة.

وكان فريق التفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، برئاسة علي باقري ، قد وصل إلى العاصمة النمساوية فيينا ، يوم الخميس الماضي، لمواصلة المفاوضات بشأن رفع الحظر واجرى جولة مفاوضات اولى مع انريكي مورا كما التقى "بيتر لافينسكي تيفينثال" نائب وزارة الخارجية النمساوية.

وبعد عقد الجولة الأولى من المحادثات يوم الجمعة ، واصل الوفد الإيراني هذه المحادثات اليوم على مستوى الخبراء.

وقال دبلوماسي إيراني لمراسل وكالة أنباء إرنا في فيينا أمس (الجمعة) حول هذه الجولة من المحادثات: إن استقرار الاتفاق في توازنه، وكذلك الثقة مقابل الثقة.

وأضاف: إن قضايا الضمانات المزعومة اثيرت بضغوط سياسية واستمرت بالضغط السياسي وهي ذات طابع سياسي ولا ينبغي استخدامها كأداة ضد إيران في المستقبل.

وقال هذا الدبلوماسي عن أجواء المحادثات: حاليا هي الساعات الحاسمة في فيينا ويجب طمأنة الجانب الإيراني في أسرع وقت ممكن.