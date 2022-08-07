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'الشاباك' يوصي بوقف العدوان

'الشاباك' يوصي بوقف العدوان
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

أوصى رئيس الشاباك رونان بار في اجتماع المجلس السياسي والأمني "الكابنيت" ​​بضرورة إنهاء العملية العسكرية في غزة خشية وقوع أخطاء من شأنها أن تورط 'إسرائيل' في عملية عسكرية أوسع لا تريدها.

العالم _ فلسطین

ونقل موقع واللا العبري عن وزيرين شاركا في الاجتماع ، أن رئيس الشاباك قال إن العملية حققت أهدافًا أكثر مما حددناه وسيكون لها تأثير في ساحات أخرى أيضًا ، بما في ذلك هدف استراتيجي وهو الفصل بين حماس و الجهاد.

وصرح مسؤولون إسرائيليون كبار أن "الجميع بشكل عام يعتقد أنه يجب وقف العملية ، إلا أن الظروف لم تنضج بعد.

وأضاف موقع "واللا" أن رئيس الشاباك أشار إلى أن العدوان حقق غاية إستراتيجية بالفصل بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي، فيما شدد قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية على أنه يجب الحفاظ على هذا الفصل.

وقال مستشار الأمن القومي، إيال حولاتا، خلال الاجتماع، إن الهدف هو دفع حماس إلى ممارسة ضغوط على الجهاد الإسلامي من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف أن هذا ما يحاول المصريون فعله أيضا. وتابع أنه لا يوجد تقدم في هذا الاتجاه وسيستغرق ذلك وقتا.

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