'الشاباك' يوصي بوقف العدوان

العالم _ فلسطین

ونقل موقع واللا العبري عن وزيرين شاركا في الاجتماع ، أن رئيس الشاباك قال إن العملية حققت أهدافًا أكثر مما حددناه وسيكون لها تأثير في ساحات أخرى أيضًا ، بما في ذلك هدف استراتيجي وهو الفصل بين حماس و الجهاد.

وصرح مسؤولون إسرائيليون كبار أن "الجميع بشكل عام يعتقد أنه يجب وقف العملية ، إلا أن الظروف لم تنضج بعد.

وأضاف موقع "واللا" أن رئيس الشاباك أشار إلى أن العدوان حقق غاية إستراتيجية بالفصل بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي، فيما شدد قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية على أنه يجب الحفاظ على هذا الفصل.

وقال مستشار الأمن القومي، إيال حولاتا، خلال الاجتماع، إن الهدف هو دفع حماس إلى ممارسة ضغوط على الجهاد الإسلامي من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف أن هذا ما يحاول المصريون فعله أيضا. وتابع أنه لا يوجد تقدم في هذا الاتجاه وسيستغرق ذلك وقتا.