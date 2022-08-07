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الجبهة الشعبية: قرار وقف المعركة بيد المقاومة الفلسطينية

الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في الجبهة الشعبية، هاني الثوابته ان قرار وقف المعركة مع الاحتلال بيد المقاومة الفلسطينية.

العالم - خاص بالعالم

وقال الثوابته في حديث خص به قناة العالم ان المقاومة قالت كلمتها الفصل:"لن نسمح للاحتلال بأن يتحكم بالمعادلة وبقواعد الاشتباك".

وأضاف ان المقاومة فرضت قواعد اشتباك في معركة سيف القدس وفرضت معادلة جديدة وهذه المعادلة لايمكن ان تتغير والاحتلال ليس صاحب القرار في وقف أو استمرار هذه المعركة.

وأكد ان المقاومة ستستمر بضرباتها لمعاقل العدو الصهيوني حتی یدرك كل العالم بأن عليه ان يوقف جرائم هذا الاحتلال وان يعزل هذا الاحتلال وان يخضع قادته لمحاكم الجنايات الدولية.

وصرح الثوابته بأن المشهد مفتوح علی كل الاحتمالات وكلمة الفصل للمقاومة.

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