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خبير اقتصادي يتحدث عن كارثة انسانية تحدق بقطاع غزة

الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد محسن أبو رمضان رئيس الهيئة الوطنية لدعم واسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والخبير الاقتصادي أن المعابر مغلقة منذ يوم الثلاثاء الماضي وهنالك منع للبضائع والمستهلكات الطبية الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها بقطاع غزة لاسيما السونار الصناعي الذي يشغل محطة الكهرباء الوحيدة التي لا تعمل بطاقة كاملة في القطاع.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، خلال تغطية خاصة باستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة ورد المقاومة باطلاق الصواريخ، أشار الى احتمالات كبيرة جدا لكارثة انسانية محدقة في قطاع غزة تطول كافة الجوانب الانسانية والحياتية خاصىة القطاع الصحي بما فيها المستشفيات والعيادات كما ان هنالك نقص في الادوية والمستهلكات الطبية ونقص في العديد من المواد اللازمة من أجل المرضى اضافة انقطاع التيار الكهربائي وأعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، أمس السبت، توقّف عمل محطة توليد الكهرباء بصورة كاملة لعدم التمكن من تزويدها بالوقود اللازم، جرّاء مواصلة إغلاق الكيان الإسرائيلي" معبر كرم أبو سالم.

وقالت سلطة الطاقة في بيان: "بسبب الظروف الراهنة، وعدم إمداد المحطة بالوقود سيجري إيقاف عمل المحطة ظهر السبت"، موضحةً أنّ "ما يتوافر من الطاقة في غزّة يصل إلى 120 ميغاواط (يتم شراؤها من سلطات الاحتلال)، في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى ما يزيد على 500 ميغاوات".

من جهتها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أن كلا من سرايا القدس وكتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى استهدفت مستوطنات نتيفوت وسديروت وكيسوفيم والعين الثالثة وصوفا بقذائف صاروخية.

وكانت سرايا القدس ذكرت، في وقت سابق، أنها قصفت -ضمن عملية أطلقت عليها اسم "وحدة الساحات"، تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ60 صاروخا، كما أعلنت قصف مستوطنتي نير عوز ونيريم في غلاف غزة بقذائف صاروخية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء الى 31 شهيداً منهم 6 أطفال و4 سيدات و253 إصابة بجراح مختلفة.

وتواصلت أعمال البحث عن الشهداء والجرحى حتى ساعات صباح اليوم الأحد، وقد تم إخلاء ثمانية شهداء من بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما وسيدتان، ومن بين الشهداء القيادي الكبير في سرايا القدس خالد سعيد منصور وزياد أحمد المدلل ورأفت صالح شيخ العيد.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي موقعا 29 شهيدا بينهم 6 أطفال، وإصابة 215 مواطنا آخرين بينهم 96 طفلا و30 سيدة و12 مسنا، إضافة إلى تدمير وتضرر مئات الشقق السكنية والممتلكات الخاصة والعامة، وأراضٍ زراعية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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