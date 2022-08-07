السفارة الايرانية في كابول تدين التفجيرات الأخيرة في أفغانستان

العالم - إبران



وفي بيان أدانت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في كابول بشدة التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المشاركين في مراسم العزاء الحسيني، وذكّرت بمسؤولية جماعة طالبان الحاكمة في أفغانستان باتخاذ إجراءات أمنية لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

يذكر أن 13 شخصاً اسشتهدوا وأصيب 22 آخرون، أمس السبت، إثر انفجار وقع في منطقة بول سوخته في العاصمة الأفغانية كابول.

وكانت الشرطة الأفغانية أعلنت، أمس الجمعة، استشهاد 8 مدنيين، فيما أُصيب ما لا يقل عن 18 شخصاً آخرين إثر انفجار كبير آخر وقع غربي كابول.

وقال الناطق باسم شرطة كابول خالد زادران، إنّ "الانفجار استهدف تجمعاً من طائفة الشيعة التي تقيم هذه الأيام ذكرى عاشوراء"، موضحاً أنّ "الانفجار وقع في منطقة سكنية مزدحمة بالعاصمة وسبب خسائر كبيرة في الأرواح وحطم شرفات عدد من المنازل والعربات التي كانت تصطف في المنطقة".

وأعلن تنظيم "داعش" الارهابي في وقتٍ سابقٍ، مسؤوليته عن الانفجار، مهدداً بـ"استهداف المزيد من المسيرات الشيعية التي ستخرج خلال الأيام القليلة المقبلة".