أجواء كربلاء المقدسة قبيل احياء مراسم ذكرى اليوم الـ10من شهر محرم

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، خلال تغطية خاصة لاحياء مراسم ذكرى استشهاد الامام الحسين(ع) في كربلاء المقدسة، أشار مراسلنا الى أن الى أن العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين اعلنت عن اكمال كافة الاجراء لاستقبال الزوار ووضع مسير خاص يضمن انسيابية دخول المواكب العزائيىة التي ستوف ستحيي ليلة عاشوراء وتاسوعاء وركضة طويريج المليونية.

وأوضح مراسلنا أن العتبات المقدسة سواء العتبة الحسينية، أو العباسية أكملت كافة الاستعدادت اللوجستية والأمنية، والخدمية لإستقبال الزوار في يوم عاشوراء من احياء مراسم ذكرى استشهاد الامام الحسين سلام الله عليه.

ويذكر أن احرار العالم في كل عام يحيون في اليوم العاشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه عليه السلام، الذي استشهد هو اصحابه الكرام على ارض كربلاء في واقعة الطف، حيث ثار الامام الحسين (ع) من أجل اصلاح دين جده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخط بدمه الشريف الطريق لاحرار العالم.

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