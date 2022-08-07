هذا ما حصل لصحفيين حاولا تغطية مقتل شقيقتين سعوديتين بأستراليا

العالم- السعودية

كانت شبكة CNN الأمريكية، قالت، الأربعاء، 27 يوليو 2022، إن الشرطة الأسترالية عثرت على شقيقتين سعوديتين مقتولتين بشقتهما في سيدني، في ظروف "غير عادية"، في يونيو 2022، فيما ناشدت السلطات تقديم مزيد من المعلومات.

وكانت الشرطة قد عثرت على جثتي إسراء عبد الله السهلي (24 عاماً)، وآمال عبد الله السهلي (23 عاماً)، في 7 يونيو 2022، عقب مخاوف بشأن تقرير الطب الشرعي، بحسب بيان صادر عن شرطة نيو ساوث ويلز، الأربعاء.

الصحفيان محمود فضل، وراشيل براون، قالا، حسبما نقل موقع "ياهو" إن شيئاً "غريباً ومخيفاً" حدث لهما، بينما كانا واقفين بانتظار سيارة أجرة قرب شقة الفتاتين الراحلتين أثناء تغطيتهما للقضية.

الصحفيان، ووفق ما نقل تقرير "ياهو" قالا "توقفت سيارة عند الإشارة، سحب السائق هاتفه من نوع آيفون، أخذ لنا صورة، وكان يبدو أنه يتعمد أخذ وقته ،وكأنه يقول لنا أنا هنا.. أنا أراقبكما".

و كان فضل وبراون بصدد تغطية الوفاة الغامضة لآمال عبد الله السهلي (23 عاماً) وأختها إسراء (24 عاماً) لشبكة "إيه بي سي" التي يعملان بها، حيث كانا يجمعان المعلومات ويتحدثان إلى شهود في القضية التي يلفها الغموض.

وكانت كلوديا ألكروفت، مفتشة مباحث شرطة نيو ساوث ويلز، قد سبق أن قالت إن أي معلومات من الجمهور يمكن أن تحمل مفتاح حل التحقيق.

كما قالت أولكروفت في بيان لشرطة نيو ساوث ويلز: "المحققون مهتمون بالتحدث مع أي شخص قد يكون شاهداً أو قد تكون لديه معلومات عن تحركات الشابتين في الأيام والأسابيع التي سبقت وفاتهما، والتي نعتقد أنها حدثت في أوائل مايو ".