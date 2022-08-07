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إيران و قطر تدينان الاعتداءات الصهيونية الأخيرة

إيران و قطر تدينان الاعتداءات الصهيونية الأخيرة
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تباحثا فيه آخر المستجدات في غزة والأوضاع في المنطقة.

العالم - إبران

وفي هذا الاتصال الهاتفي وضمن إدانته للعدوان الغاشم للكيان الصهيوني المغتصب الذي أدى إلى استشهاد عشرات النساء والأطفال الفلسطينيين، اعتبر وزير الخارجية الإيرانية أن بدء الكيان للهجمات العسكرية الأخيرة نابع من سيرته العدوانية.

كما وصف أميرعبداللهيان قيام الكيان الصهيوني بالدعوة للتحشيد في المسجد الأقصى بأنه عمل استفزازي.

وأشار وزير الخارجية الإيرانية إلى مكالمته التي أجراها مساء أمس مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مؤكداً أنه و بناءً على ما ذكره الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في الاتصال الهاتفي، فإن المقاومة لديها خطة شاملة وقوية وفعالة من أجل الرد على جرائم الكيان الصهيوني الأخيرة.

كما أدان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر في هذا الاتصال، الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الكيان المحتل للقدس، مؤكداً على الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.
كما وصف إجراء الكيان الإسرائيلي الاستفزازي في المسجد الأقصى بأنه سبب تصعيد المواجهات العسكرية الأخيرة.

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