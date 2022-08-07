خشية من تطور الأحداث.. الاحتلال يجنّد سرايا من حرس الحدود

العالم - الاحتلال

وبحسب الصحيفة، وخلال المرحلة الأولى، فإن هذه السرايا الخمسة التي ستُدمج في تشكيل المهمات، سيتم نقلها للإهتمام بالمدن المختلطة، وهذا من أجل تكثيف القوات على الأرض في ظل الخشية من التصعيد ومن إندلاع أعمال شغب، وكذلك أحداث إستفزازية تشعل النيران في المنطقة.

وقالت "معاريف" إن هذا القرار اتخذ على الرغم من أن الشرطة حتى الآن لم تشخّص توجهات لأعمال شغب أو أحداث إستثنائية في المدن المختلطة، ولفتت إلى أنه بعد ظهر يوم الجمعة وبعد إنتهاء جلسة تقدير الوضع بدأت الشرطة بإستعداد معزز، حيث بقي كل قادة المراكز في مراكزهم الأصلية، وكل إقليم أقام مقر قيادة مهماتي يشمل مئات عناصر الشرطة بهدف إعطاء جواب لكل سيناريو.

وعلى الرغم من أن الاستعدادات هي على مستوى قطري، فإن شرطة الاحتلال تستعد لتعزيز قواتها، خاصة في المدن المختلطة، حيث حصلت هناك أعمال شغب خطيرة خلال عملية "حارس الأسوار" في شهر أيار/مايو من العام الماضي، من جملة الأمور في اللد، يافا وعكا، وكذلك في الجليل والنقب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة نسّقت الاستعداد العملاني وتعزيز القوات مع التوجيهات التي ستصدرها قيادة جيش الاحتلال، والشاباك والجبهة الداخلية، وأن الرد سيكون وفقاً لذلك.