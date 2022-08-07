سرايا القدس تستهدف بالصواريخ أنظمة المراقبة والرؤية داخل موقع "ناحل عوز"

العالم - فلسطين

كما أكدت سرايا القدس، استهداف "أنظمة المراقبة والرؤية داخل موقع (ناحل عوز) برشقات صاروخية وعشرات قذائف الهاون".

وأعلنت ​وزارة الصحة​ في ​غزة​ في وقتٍ سابقٍ اليوم، "ارتقاء 31 شهيدا بينهم 6 ​أطفال​ و4 سيدات و275 إصابة منذ بدء التصعيد في غزة".

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عدوانه العسكرية بدأها عصر الجمعة.

في المقابل، تواصل سرايا القدس، إطلاق رشقات صاروخية، وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع. كما نعت "كوكبة الشّهداء الأبرار الّذين ارتقوا في عدوان صهيوني غاشم، استهدف منطقةً سكنيّةً في مخيم "الشعوت" ب​مدينة رفح​، وعلى رأسهم عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبيّة في "​سرايا القدس​" خالد سعيد منصور "أبو الراغب"، زياد ​أحمد المدلل​ ، ورأفت صالح شيخ العيد".