اجتماع بين باقري و مورا قبل قليل في إطار مباحثات إلغاء الحظر

العالم - إیران



ووصل وفد خبراء الاتحاد الأوروبي قبل ساعات قليلة من الیوم الأحد، إلى فندق كوبورغ للقاء مع المنسق الأوروبي.

کما دخل المندوب الروسي لمباحثات إلغاء الحظر الجارية في فيينا ميخائيل أوليانوف إلى الفندق لأجراء المباحثات مع إنريكي مورا.

والتقى المفاوضون في فيينا، الخميس الماضي، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي بعد توقف استمر 5 أشهر.

وللمرة الأولى منذ آذار/مارس الماضي، تلتقي جميع الأطراف المشاركة في الاتفاق، وهي: إيران وروسيا والصين وفرنسا بريطانيا وألمانيا، إلى جانب مشاركة غير مباشرة للولايات المتحدة الأميركية، بهدف إحياء اتفاق عام 2015.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، بأنّ "الكرة في ملعب الولايات المتحدة لتبدي نضجاً وتتصرف بمسؤولية"، كما نقل مصدر مقرَّب إلى الوفد الإيراني المفاوض في فيينا تأكيده أنّ "إيران لم تتخلَّ عن رفع حرس الثورة من قائمة الإرهاب الأميركية، وإنّ الادعاءات الإعلامية لا قيمة لها".

وانسحبت الولايات المتحدة بصورة أحادية من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردّت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي.

وكان فريق التفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئاسة علي باقري، قد وصل إلى العاصمة النمساوية فيينا، يوم الخميس الماضي (4 آب/أغسطس)، لمواصلة المباحثات بشأن إلغاء الحظر، وأجرى جولة مباحثات مع إنريكي مورا كما التقى "بيتر لافينسكي تيفينثال" نائب وزارة الخارجية النمساوية.