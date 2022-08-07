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حرس الثورة: الطريق اصبح اقصر الى انهيار الكيان الصهيوني الغاصب

حرس الثورة: الطريق اصبح اقصر الى انهيار الكيان الصهيوني الغاصب
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أصدر حرس الثورة الاسلامية في إيران بيانا ندد فيه بشدة بجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، وأكد أن ارتكاب الكيان الصهيوني هذه الجرائم في شهر محرم سيجعله وأذنابه نادمين.

العالم - إیران

وأكد الحرس الثوري في بيانه اليوم الأحد، أن الحسابات الخاطئة للكيان الصهيوني ستؤدي إلى تعزيز المقاومة الفلسطينية وتسريع انهيار الكيان الغاصب المحتل.
وجاء في البيان أن الجريمة الجديدة التي اقترفها الكيان العنصري والقاتل للأطفال المتمثلة بالاعتداء على قطاع غزة واغتيال قادة المقاومة الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة الأميركية و حكومات اخرى كشفت من جديد عن النزعة الوحشية للصهاينة ومن يدعمهم في المنطقة وخارجها.
وأكد البيان أن الاعتداءات الاخيرة جاءت بعد حسابات خاطئة لاختبار قوة المقاومة في الرد عليها في حال اندلاع الحرب ضد الشعب الفلسطيني المظلوم ولاشك أن هذه الجريمة الفادحة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في شهر محرم والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل على أيدي يزيدي العصر، ستجعل هذا الكيان وحماته نادمين.
وأضاف البيان أن استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم ناجم عن رضوخ بعض الدول العربية أمام نظام الهيمنة والاستكبار واستمرار عملية تطبيع العلاقات مع الكيان الغاصب المحتل للقدس.
وأكد الحرس الثوري في بيانه أن التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يجلب الأمن للصهاينة فحسب بل سيعزز إرادة المقاومة الإسلامية بين الشعوب المسلمة والتي تحرق محتلي الأراضي الفلسطينية.
وجاء في البيان أن جميع شعوب المسلمة بما فيها الشعب الايراني العظيم يدعمون استراتيجية تحرير القدس وبناء دولة فلسطينية بمشاركة كافة الفلسطينيين مؤكدا على دعم حرس الثورة الاسلامية للانتفاضة والمقاومة المقدسة للشعب الفلسطيني.

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