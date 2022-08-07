مأزق بايدن في مواجهة القدرات النووية الإيرانية

العالم – قلم رصاص

ويرصد برنامج " قلم رصاص " ما كتبه مجلة ستيت كرافت الأمريكية تحت عنوان:"لكل يفهم ضرر عزلة ايران باستثناء أمريكا"، حيث قالت:" العديد من الحكومات في الشرق الاوسط تخلت عن الاستراتيجية غير المثمرة لعزل ايران وعلى الحكومة الامريكية أيضا التخلي عن استراتيجيتها غير المثمرة في اجبار ايران على زيادة قدراتها".

وأضافت الصحيفة:"نهج أمريكا المعتاد في العقود القليلة الماضية كان زيادة عزل ايران لكن هذا الشعور بالعزلة قد يوقف رغبة ايران في وقف التصعيد والتعاون الاقتصادي ويدفعها نحو سياسات غير مرغوب فيها".

وحول تخلي أمريكي عن الاستراتيجية غير المثمرة لعزل ايران أكد الدبلوماسي الايراني السابق د.هادي أفقهي ان الولايات المتحدة الامريمكية تحاول مستميتة من أجل عزل ايران في ظنها انها يمكن أن تقوم بهذه الخطوة لتتقي شر ما يسمونه التوسع الايراني ومفاهيم الثورة الاسلامية، في حين انها تفشل في كل مرة وهي ليست في زمن جو بايدن.

كما سلط البرنامج الضوء على ما كتبه الباحث الامريكي في معهد امريكان انتربرايس مايكل روبين مقالا تحت عنوان:"يجب على بايدن اضعاف القدرات الايرانية النووية"، حيث قال :"قام الرئيس جو بايدن أثناء زيارته لـ"اسرائيل" الشهر الماضي بتوقيع "اعلان القدس" الذي يعد باستخدام جميع عناصر قوتها الوطنية لحرمان ايران من امتلاك سلاح نووي ومع ذلك لا تبدو استراتيجية بايدن أكثر من تخفيف للحظر حتى فيلق الحرس الثوري الاسلامي يسخر الآن من نداءاته للدبلوماسية".

ضيف هذه الحلقة :

- الدبلوماسي الايراني السابق د.هادي أفقهي

التفاصيل في الفيديو المرفق ..

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https://www.alalam.ir/news/6302248