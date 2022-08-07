الاتحاد الأفريقي يدين العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة

العالم - افريقيا

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان إن"يدين بشدة الهجمات الجوية المتواصلة التي تشنها إسرائيل في غزة وراح ضحيتها أكثر من 30 مدنيا فلسطينيا بينهم 6 أطفال"، بحسب "فرانس برس".

وأضاف البيان أن "استهداف المدنيين والاحتلال غير القانوني المتواصل من قبل القوات الإسرائيلية للأراضي المحتلة، انتهاك صارخ للقانون الدولي ويعقد البحث عن حل عادل ودائم".

ودخل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة يومه الثالث، وارتفعت حصيلة الضحايا إلى واحد وثلاثين شهيدا، بينهم ثمانية اطفال، وأكثر من مئتين وخمسة وستين جريحا.

ونعت سرايا القدس وحركة الجهاد الاسلامي استشهاد قائد المنطقة الجنوبية خالد منصور في غارة اسرائيلية استهدفت منزله في مدينة رفح.