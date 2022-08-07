خطيب المسجد الاقصی: يريدون أن يفرغونه من المسلمين

العالم - خاص بالعالم

وأكد الشيخ صبري في حديث خاص لقناة العالم ان المسجد الاقصی أمانه في اعناق جميع المسلمين في العالم ونحمل الحكومات العربية والاسلامية الدفاع عنه.

وأوضح ان شد الرحال نحو المسجد الاقصی هي الطريقة السليمة للدفاع عنه، لكن الاحتلال الاسرائيلي يمنع المواطنين من الوصول الی المسجد الاقصی من خلال الحواجز الامنية حول القدس و البلدة القديمة والحواجز حول المسجد الاقصی، من أجل تفريغه من المسلمين وتقليل عددهم فيه.

وأكد صبري ان الاحتلال الاسرائيلي ينتهك حرمة المسجد الاقصی من جهة ويستبيح دماء الابرياء في غزة من جهة اخری وما يقوم به الاحتلال عبارة عن حرب ابادة وارض محروقة وقتل ابرياء معظمهم من النساء والاطفال فكيف يمكن اعتباره انتصاراً، انه هزيمة للانسانية والحضارة.

وشدد خطيب المسجد الاقصی علی ان ما يحصل من سفك دماء الفلسطينيين في غزة هو نتيجة التطبيع الذي يقوم به بعض الدول العربية مما يجرء الاحتلال علی هجومه علی غزة بهذه الوحشية.

هذا واقتحم أكثر من ألف ومئتي مستوطن المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة بحراسة قوات وضباط الاحتلال.

ونفذ مئات المستوطنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، لاحياء ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، وسط منع دخول المصلين الذين تقل اعمارهم عن 50 عاما.

ونفذت مجموعات متتالية اقتحامات للمسجد الأقصى منذ الساعة السابعة صباحا من يوم الاحد، بتواجد مكثف لقوات الاحتلال الخاصة والضباط والمخابرات، ومن بينهم كبار الحاخامات.