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شاهد.. سرايا القدس توجه ضربات صاروخية كبيرة باتجاه "تل أبيب" وبئر السبع و"غلاف غزة"

الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عصر اليوم الأحد، في إطار ردها الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير "خالد منصور" قصف  مساحات واسعة من "تل أبيب و مدن المركز " و "غلاف غزة" برشقات صاروخية كبيرة.

العالم - فلسطين

وقالت السرايا في بلاغ عسكري :" كرد أولي على جريمة اغتيال القائد الكبير "خالد منصور" وإخوانه الشهداء.. مساحات واسعة من "تل أبيب و مدن المركز " و "غلاف غزة" تحت نيران مقاتلي سرايا القدس".

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وأضافت :"ضمن عملية «وحدة الساحات».. سـ 03:15م: سرايا القدس توجه ضربات صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب وقاعدة بلماحيم وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت ومفلاسيم ومفتاحيم وجميع مغتصبات غلاف غزة.

وكان الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، قد صرح اليوم الأحد، بإن ما ظهر من قدراتنا الصاروخية التي أضحت -بفضل الله- اليوم تستنزف عدونا الأحمق، هو جزء يسير مما أعددناه، وإننا نحتفظ بالكثير الكثير مما يؤلم العدو ويسُر أبناء شعبنا وجمهور سرايا القدس والمقاومة الممتد".

وأَضاف أبو حمزة في قناته في التليغرام :" إننا في سرايا القدس نجدد فخرنا واعتزازنا بكل قطرة دم سالت من أبناء شعبنا المجاهد، الذي يخوض معنا غمار هذه المعركة البطولية -بكل عزة وشرف ووفاء-، رفقة قادة ومجاهدي السرايا الشجعان بالميدان".

وأردف :" إننا في سرايا القدس بدماء الشهيدين القائدين الكبيرين "تيسير الجعبري" و"خالد منصور" وإخوانهم المجاهدين نزداد صلابة وشموخاً في معركتنا "وحدة الساحات"، التي تؤكد أن القيادة في مقدمة الصفوف والمواجهة، وعليه نعاهد الله ثم أبناء شعبنا وأمتنا بجعل ما يسمى "غلاف غزة" بما يحتوي من مدن ومغتصبات محتلة إلى مكان غير قابل للحياة، وسنذهب إلى مديات أبعد وأبعد -بعون الله وقدرته-.

ودعا المتحدث باسم السرايا كل المقاومين والأحرار من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة والداخل المحتل، إلى الانخراط في هذه الملحمة التي عنوانها "وحدة الساحات"، ولتكن انتفاضة عارمة تؤسس لزوال العدو الصهيوني وكنسه عن كل فلسطين.

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