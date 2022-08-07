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ترامب: امريكا اصبحت من العالم الثالث ولم تعد تحظى بالاحترام

ترامب: امريكا اصبحت من العالم الثالث ولم تعد تحظى بالاحترام
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أصبحت دولة من العالم الثالث من نواح كثيرة.

العالم - الأميرکيتان

وأضاف ترامب، في تصريحات في مؤتمر: "نحن من نواح كثيرة أصبحنا بلدا من العالم الثالث. نحن دولة يتخبط اقتصادها، وتعطلت سلاسل التوريد، حيث لا تمتلئ المتاجر، ولا تصل الحزم، ويتواجد نظامها التعليمي في أسفل أي قائمة".

ووفقا لترامب، فإن الولايات المتحدة "لم تعد تحظى بالاحترام والاستماع لرأيها في العالم". بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس السابق إلى أن البلاد سجلت أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، وأعلى أسعار للطاقة.

وأضاف ترامب: "نحن أمة أصبحت أضحوكة من نواح كثيرة".

وقال إنه لم يعد من الممكن اعتبار الولايات المتحدة دولة مستقلة في مجال الطاقة، وعليها أن تستجدي فنزويلا والسعودية للحصول على إمدادات النفط.

في الوقت نفسه، أكد ترامب أنه قبل عامين، عندما كان رئيسا، كان الوضع مختلفا تماما. في رأيه، يجب أن يبدأ الجمهوريون في تغيير الوضع في نوفمبر، عندما تُجرى انتخابات الكونغرس النصفية.

في الأسبوع الماضي، ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني انخفض بنسبة 0.9% على أساس سنوي. وبالتالي، فإن اقتصاد البلاد آخذ في التراجع للربع الثاني على التوالي وهذا يشير إلى الركود.

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ترامب: امريكا اصبحت من العالم الثالث ولم تعد تحظى بالاحترام