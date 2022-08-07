تسجيل 12 وفاة على الأقل إثر تفشي الكوليرا شمالي أفغانستان

العالم - افغانستان

وذكر عبد الغني سميم، القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة بالمقاطعة، للصحفيين أن "إجمالي 18 ألف شخص أصيبوا بالكوليرا بسبب استخدامهم مياه ملوثة وضعف إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية"، وفقا لوكالة "شينخوا".

وأقامت السلطات المحلية التي تحصل على دعم مالي من صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) 5 فرق استجابة للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية العامة في المقاطعة، بحسب المسؤول.

وتشهد العديد من المناطق في أفغانستان خلال الفترة الماضية، تفشيا ملحوظا لهذا المرض، في ظل غياب الإمكانات الطبية والمساعدات اللازمة لمكافحته.