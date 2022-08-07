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تسجيل 12 وفاة على الأقل إثر تفشي الكوليرا شمالي أفغانستان

تسجيل 12 وفاة على الأقل إثر تفشي الكوليرا شمالي أفغانستان
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

تم تسجيل 12 وفاة على الأقل من ما يزيد عن 18 ألف إصابة سجلت إثر تفشي مرض الكوليرا منذ منتصف يونيو/حزيران في مقاطعة جاوزان شمالي أفغانستان، حسبما ذكر مسؤول صحي في المقاطعة اليوم الأحد.

العالم - افغانستان

وذكر عبد الغني سميم، القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة بالمقاطعة، للصحفيين أن "إجمالي 18 ألف شخص أصيبوا بالكوليرا بسبب استخدامهم مياه ملوثة وضعف إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية"، وفقا لوكالة "شينخوا".

وأقامت السلطات المحلية التي تحصل على دعم مالي من صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) 5 فرق استجابة للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية العامة في المقاطعة، بحسب المسؤول.

وتشهد العديد من المناطق في أفغانستان خلال الفترة الماضية، تفشيا ملحوظا لهذا المرض، في ظل غياب الإمكانات الطبية والمساعدات اللازمة لمكافحته.

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