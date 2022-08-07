الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

صافرات الإنذار تدوي في عسقلان بعد إطلاق رشقات صاروخية لسرايا القدس

الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خشية من تطور الأحداث.. الاحتلال يجنّد سرايا من حرس الحدود

العراق.. المؤبد بحق 4 أشخاص شاركوا باستهداف مطار بغداد

صنعاء.. فعالية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام

وانغ يي: سنردع امريكا بحزم عن استخدام تايوان لاحتواء الصين

رويترز: القاهرة طلبت وقف إطلاق النار في غزة اعتبارا من الساعة 7

كندا تتعهد بالتحقيق في حادث توقيف دبلوماسية سنغالية