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سرايا القدس تبث مشاهد لرشقات صاروخية تجاه المدن والبلدات المحتلة ردا على اغتيال القائد خالد منصور وإخوانه الشهداء ضمن عملية وحدة الساحات

الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

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