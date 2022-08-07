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استهداف لارض زراعية مقابل شارع المحكمة شرق جباليا شمالي غزة وسيارات الاسعاف تهرع الى المكان

الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

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