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السفير السوري يعلق على تصريحات وزير الخارجية اللبناني بشان النازحين

السفير السوري يعلق على تصريحات وزير الخارجية اللبناني بشان النازحين
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر السفير السوري في لبنان عبد الكريم علي، أن تصريح وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مستغرب، لافتاً إلى أن السوريين في لبنان أو غيره لا يستطيعون إرسال العملة الصعبة.

العالم - سوريا

وأشار في حديثٍ تلفزيوني اليوم الاحد ، إلى أن سوريا جادة ومنفتحة ومرحبة ومسؤولة، وهي الرئة الكاملة للبنان ومن مصلحتها أيضا التكامل معه.

وكانت وزارة الخارجية لبنان قد أكّدت في بيان، أنّ لبنان يواجه أزمةً اقتصاديّةً واجتماعيّةً غير مسبوقة في تاريخه المعاصر، الّتي بات معها يعيش 80% من اللّبنانيّين تحت خطّ الفقر، وشدّدت على أنّه لا يمكننا أن نتجاهل أنّ أحد الأسباب الرّئيسيّة لما يرزح تحته لبنان، متّصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لاسيّما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان، مبيّنةً أنّ التّواجد الكبير للنازحين السوريين على الأراضي اللّبنانيّة شكّل سببًا رئيسيًّا للأزمة الاقتصادية العميقة.

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السفير السوري يعلق على تصريحات وزير الخارجية اللبناني بشان النازحين