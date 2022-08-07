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فيديو ارشيفي للشهيد القائد بسرايا القدس خالد منصور.. شاهد ماذا قال؟

الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

تداول على تويتر فيديو ارشيفي لقائد اللواء الجنوبي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيد خالد منصور يقول فيه "نحن جزء اصيل من محور المقاومة" وبإذن الله رب العالمين سنحقق الأهداف التي تحرر الأرض والمنطقة كلها من هذا الكيان إنشاالله وبإذن الله رب العالمين.

العالم - فلسطين

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