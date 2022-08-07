الجهاد الاسلامي تعلن خوض معرکة استنزاف ضد الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وقال محمد شلح لقناة العالم: انها أول مرة تتعرض الجهاد الاسلامي لاتصالات بهذه الکم واستجداء بهذه الطريقة أکثر من سيف القدس و2014.

وأضاف ان السبب الرئيسي ان العدو الصهيوني کان يراهن علی اغتيال تيسير الجعبري ثم ايقاف المعرکة او اغتيال خالد منصور بحيث يصبح الجهاد الاسلامي غيرقادر عن الوقوف علی قدميه.

وشدد القيادي في حرکة الجهاد الاسلامي اننا مشغولون الان باعطاء درساً للاحتلال أکبر من الدرس الذي لقنه تيسير الجعبري بعدما اغلق مستوطنات الغلاف دون اطلاق رصاصة واحدة.

وأکد ان جيش تيسير الجعبري والقادة الذين خلفوه، اوقفوا اليوم الاحتلال کله علی قدم واحدة وبدل ان يکون الغلاف في حظر التجول أصبح الکيان کله في حظر التجول.

واعتبر شلح ان غباء رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد جعل الکيان الاسرائيلي يصرخ للوسطاء حتی يوقفوا هذه الحرب لکننا اعلننا عن طريق سرايا القدس ان المعرکة معرکة استنزاف ونحن جاهزون ان نطلق کل يوم 10 صواريخ فقط من أجل استنزاف العدو الاسرائيلي.