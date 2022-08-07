إدانات دولية واسعة للعدوان الإسرائيلي الجديد على غزة

العالم - خاص بالعالم

واكد حسين عبداللهيان خلال اتصال هاتفي أن الكيان الاسرائيلي هو من بدأ عدوانه عبر هجمات عسكرية، ووصف الاجراءات والممارسات الاسرائيلية في المسجد الاقصى المبارك بالعمل الاستفزازي.

بدوره اشار محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى وجود مساعي لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي السياق نفسه ندد حرس الثورة الاسلامية في ايران بجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، واكد الحرس ان الحسابات الخاطئة للكيان ستؤدي الى تعزيز المقاومة الفلسطينية وتسريع انهياره مضيفا ان الجرائم الجديد الممثلة بالاعتداء على غزة واغتيال قادة المقاومة الفلسطينية جاءت بدعم من امريكا.

مشددا ان استمرار الجرائم الاسرائيلية ضد الفلسطنيين نتيجة لرضوخ بعض الدول العربية امام نظام الهيمنة والاستكبار واستمرار عملية تطبيع العلاقات مع الكيان الغاصب للقدس.

الى ذلك قالت مصادر امنية مصرية ان القاهرة طلبت من العدو الاسرائيلي وقف لاطلاق النار او على الاقل هدنة انسانية لساعات في غزة.

وأعربت الكويت، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للعدوان الاسرائيلي، وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان أن العدوان الغاشم يأتي استمرارا للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينين.

بدورها أدانت سلطنة عمان اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ودعت في بيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته نحو وقف التصعيد ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.



وفي لبنان اعلنت عدد من الشخصيات والاحزاب ادانتها للعدوان كما دانت الخارجية اللبنانية للعدوان الاسرائيلي وطالبت المجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف هذا الاعتداء فورا.



هذا بينما أعلنت الإمارات بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، تقديم خمس دول بينها الصين وفرنسا طلب لعقد جلسة مغلقة الاثنين بشأن التطورات في غزة.

كما أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا الاثنين بطلب من فلسطين لبحث العدوان الإسرائيلي الجديد على القطاع.

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