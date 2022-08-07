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عبد اللهيان: طهران جادة في التوصل إلى اتفاق قوي ومستقر

الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

خلف هذه البوابة تجري أعقد المحادثات بين أطراف الاتفاق النووي في فيينا. 

العالم - خاص بالعالم

لقاءات مكوكية غير رسمية يعقدها المفاوضون بغية حل المسائل المتبقية التي تقف عائقا امام التوصل الى تسوية تتيح إعادة تفعيل الاتفاق الذي انسحبت منه اميركا عام2018، اخرها كان لقاء كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني بمنسق الاتحاد الأوروبي انريكي مورا، وسبقه لقاء جمع مورا بكبير المفاوضين الروس ميخائل اوليانوف

وعلى عكس الحركة النشطة للوفود إلا أن المعلومات الصادرة عن اعضاء الوفود المشاركة في المحادثات، تكاد تكون نادرة باستثناء تصريح هنا او تغريدة هناك.

بالتزامن اكد وزير الخارجية الايراني في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أن طهران جادة في التوصل إلى اتفاق قوي ومستقر، موضحا ان نتيجة محادثات فيينا تعتمد على ما إذا كانت أمريكا تريد التوصل إلى اتفاق، وما إذا كانت ستظهر المرونة والواقعية اللازمتين.

من جانبه تحدث غوتيرش عن اهمية إغلاق الملف النووي الإيراني، موضحا انه تم إبلاغ الجانبين الأوروبي والأمريكي بذلك

وحول اخر الاخبار الواردة من فيينا تحدث اوليانوف عبر منصة تويتر عن احراز تقدم في المحادثات مشيرا الى أنهم سيواصلون هذه العملية حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي تغريدة سابقة له نفى المندوب الروسي المزاعم التي تحدثت عن رفض بكين وموسكو لمسودة اتفاق في فيينا، وأضاف ان الاتحاد الأوروبي بصفته منسقا للمفاوضات قدم بعض المقترحات المفيدة فقط، مؤكدا تأييد روسيا لها بالكامل.

وحول مضمون هذه المحادثات قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي إن الجولة الحالية من مفاوضات فيينا تناقش القضايا المتعلقة بالضمانات، واصفا سير المفاوضات بغير السيئة.

تصريح كمالوندي دعمه دبلوماسي إيراني في فيينا، حيث أكد الأخير أن قضايا الضمانات المزعومة اثيرت بضغوط سياسية، ولا ينبغي اتخاذها أداة ضد إيران في المستقبل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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