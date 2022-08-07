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المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية یدين جرائم الكيان الصهيوني 

المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية یدين جرائم الكيان الصهيوني 
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أدانت الأمانة الدائمة للمؤتمر الدولي لدعم الإنتفاضة الفلسطينية التابعة لمجلس الشوری الإسلامي في إيران، في بيان لها الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطينی.

العالم - ايران

وجاء في البيان: مرة أخرى ارتكب الكيان الصهيوني جریمة جديدة من خلال الاعتداءات على قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد العشرات من الأبرياء.

وأضاف البیان: هذا الكيان اختار العدوان على غزة المظلومة والمقاومة للخروج من أزمته الداخلية وإنقاذ نفسه بعد ما شهد سقوط خمس حكومات ذات اتجاهات مختلفة في ثلاث سنوات ونصف فقط ويعاني حاليا من انهيار داخلي وأزمة لا تنتهي.

وقالت الامانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية في بيانها: إننا إذ ندين هذه الجرائم، ندعو الجمعيات الدولية والبرلمانات حول العالم وكذلك الحكومات والأنظمة المستقلة والمنظمات غير الحكومية والشخصيات الحقيقية إلى الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ونطالب استخدام كل طاقاتها وقدراتها السياسية والثقافية والاجتماعية والإعلامية لمنع استمرار جرائم الكيان الصهيوني.

وتابع البيان: من المؤكد أن الدول الإسلامية توظف كل طاقاتها لدعم الشعب الفلسطيني تضامنا مع الفلسطينيين.

وبدأ الجيش الصهیونی عدوانه على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ مساء الجمعة الماضية (5 آب/اغسطس) مما أسفرت اعتداءاتها على غزة عن استشهاد 32 شخصا بينهم 6 أطفال.

وأصيب 215 مواطنا فلسطينيا آخرين منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، بينهم 96 طفلاً.

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