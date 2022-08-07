الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

هيئة البث الإسرائيلية تعلن تأجيل اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الاسلامي

الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. اشتباكات بين مجموعات مسلحة في منطقة الجبس جنوبي طرابلس

بالفيديو.. الإعتداءات الإسرائيلية تختبئ خلف أهداف سياسية وعسكرية

أكاديمي إماراتي يهاجم مواطنيه السياح في فلسطين المحتلة

لبنان: مسيرة جماهيرية في عين الحلوة تضامنا مع غزة

سرايا القدس تستهدف إحدى طائرات الاحتلال في أجواء جنوب غزة

هجوم "سايبر" يستهدف مدينة "سديروت"