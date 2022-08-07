مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بقوة السلاح

العالم - خاص بالعالم

على وقع الاعتداءات والمنع للمصلين منذ ساعات الفجر من قبل شرطة الاحتلال التي فرضت طوقا امنيا على المسجد الاقصى المبارك أقتحم وبقوة السلاح المئات من المستوطنين واليهود المتطرفين باحات المسجد الاقصى المبارك بحجة احياء ذكرى ما يعرف بخراب هيكلهم المزعوم وسط تعزيزات كبيرة لشرطة الاحتلال.



المرجعيات الدينية وكافة القوى الوطنية بالقدس دعت للنفير العام وشد الرحال للمسجد الاقصى المبارك دفاعا عنه ونصرة للمقاومة وأهل قطاع غزة ومحور المقاومة في معركته توحيد الساحات.



وتشهد القدس والداخل الفلسطيني وقفات وتظاهرات نصرة ودعم لقطاع غزة الذي يتعرض لجرائم الاحتلال ورفضا لتدنيس المسجد الاقصى المبارك.

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