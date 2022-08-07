اشتباكات بين مجموعات مسلحة في منطقة الجبس جنوبي طرابلس

العالم - مراسلون

اشتباكاتُ ليلَ الجمعة اندلعت في منطقة بوابة الجبس جنوبي طرابلس، بين مجموعتين إحداهما موالية لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة وأخرى موالية للحكومة المعينة من البرلمان بقيادة باشاغا بهدف السيطرة على تمركزات معينة.

وفي بلد تتنازع السلطة فيه حكومتان، ولا تُحكِم أي منهما سيطرتها على مناطق وجودها فما بالك بكامل مناطق ليبيا.

لا يبدو الاستقرار الأمني المنشود سهل المنال فها هي كتائب تتبع اللواء أسامة الجويلي الداعم لفتحي باشاغا والمتمركزة في مدن غرب طرابلس أهمها مدينة الزنتان، تلوح باستعمال قوة السلاح لفرض رؤيتها للواقع لقاء .

ومع تمسك عبد الحميد الدبيبة بالسلطة ورفضه تسليمها إلا لحكومة منتخبة وحشده لقوات الموالية له وتمسك باشاغا بأحقية عمل حكومته من العاصمة طرابلس تتزايد المخاوف من انزلاق الوضع إلى حرب مدمرة في طرابلس .

ومع هذا الكر والفر والتحشيدات العسكرية ومع الاستنفار الأمني يواصل السياسيون محاولات إيجاد حل سياسي مفاتيحه في أيادي أعضاء مجلسي النواب والدولة.

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