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اشتباكات بين مجموعات مسلحة في منطقة الجبس جنوبي طرابلس

اشتباكات بين مجموعات مسلحة في منطقة الجبس جنوبي طرابلس
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

هكذا هو الحال، ما إن تعود الأوضاع الأمنية للهدوء حتى تعلو أصوات الرصاص من جديد، لا تتوقف الأطراف المتصارعة عن المناوشات التي تتطور إلى اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة أيضا من حين إلى آخر.

العالم - مراسلون

اشتباكاتُ ليلَ الجمعة اندلعت في منطقة بوابة الجبس جنوبي طرابلس، بين مجموعتين إحداهما موالية لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة وأخرى موالية للحكومة المعينة من البرلمان بقيادة باشاغا بهدف السيطرة على تمركزات معينة.

وفي بلد تتنازع السلطة فيه حكومتان، ولا تُحكِم أي منهما سيطرتها على مناطق وجودها فما بالك بكامل مناطق ليبيا.

لا يبدو الاستقرار الأمني المنشود سهل المنال فها هي كتائب تتبع اللواء أسامة الجويلي الداعم لفتحي باشاغا والمتمركزة في مدن غرب طرابلس أهمها مدينة الزنتان، تلوح باستعمال قوة السلاح لفرض رؤيتها للواقع لقاء .

ومع تمسك عبد الحميد الدبيبة بالسلطة ورفضه تسليمها إلا لحكومة منتخبة وحشده لقوات الموالية له وتمسك باشاغا بأحقية عمل حكومته من العاصمة طرابلس تتزايد المخاوف من انزلاق الوضع إلى حرب مدمرة في طرابلس .

ومع هذا الكر والفر والتحشيدات العسكرية ومع الاستنفار الأمني يواصل السياسيون محاولات إيجاد حل سياسي مفاتيحه في أيادي أعضاء مجلسي النواب والدولة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. اشتباكات بين مجموعات مسلحة في منطقة الجبس جنوبي طرابلس

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