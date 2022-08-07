الصارخون علی قضية اوكرانيا والصامتون عن فلسطين

العالم - فلسطين

وأوضح الجديدي في حديث لقناة العالم ان عيون العالم اهتزت لأوكرانيا، ولكن ذات العيون، لم تری ما يجري علی فلسطين.

وانتقد موقف الدول العربية ازاء ما يجري في غزة قائلاً القضية الفلسطينية قُبرت من قبل حلفائها السابقين من الانظمة العربية التي تصطف اليوم للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب الغاشم الذي يوجه بنادقه تجاه الاطفال.

وأكد ان بنك الاهداف الذي يدعيه الاحتلال اليوم، ليس كما يدعيه ضد الارهاب ولا هو ضد الفصائل المسلحة والمقاومة المسلحة التي من حقها الدفاع عن ارضها وعرضها ونسائها وتاريخها وشرفها. كيان الاحتلال يستهدف الاطفال والنساء والمدنيين.

ويری الخبير في الشؤون الدولية ان الغرب يطبق ديموقراطيته فقط علی حلفائه فحلف الناتو وأوروبا واميركا كلها تتحرك من أجل اوكرانيا، ولكنهم لايرون ما يحدث في فلسطين اجراماً وكأنما ما يحدث في الوطن العربي لاعلاقة له بمسألة الديموقراطية الموهومة التي انبنت علی أعناق الدول الضعيفة والدول التي يريدون التحكم فيها.