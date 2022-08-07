النخالة: الشعب الفلسطيني سجل انجازاً كبيراً في وجه العدوان

العالم - فلسطين
وأضاف النخالة: العدو الصهيوني رفع شعارا واضحا وهو تصفية حركة الجهاد وجناحها العسكري والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سجلت إنجازًا وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي.
النخالة: أوجه التحية إلى الشعب الفلسطيني الذي واجه العدوان بكل صمود
النخالة: أنحني أمام الشهداء وأوجه التحية إلى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والاسلامية التي وقفت متضامنة معنا
النخالة: حركة الجهاد الاسلامي انطلقت من أجل الدفاع عن وحدة الشعب الفلسطيني والساحات
النخالة: حركة الجهاد الاسلامي بقيت ثابته وقوية وأقوى من أي وقت مضى وتابعتم كيف سجلت سرايا القدس نقاطاً كبيرة
النخالة: 58 مستوطنة كانت في اللحظة نفسها تحت مرمى صواريخ سرايا القدس
النخالة: الاحتلال كان تحت ضغط المقاومة وفرضت عليه الافراج عن الأسير خليل العواوده والشيخ بسام السعدي
النخالة: الاحتلال لم يستطع فرض أي شرط علينا
النخالة: نهدي هذا الانتصار إلى كل الشعوب التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطني
النخالة: العدو هو من سعى بقوة للوصول إلى اتفاق لوقف اطلاق النار ونحن من اشترط الافراج عن السعدي وعواودة
الأمين العام لحركة الجهاد: إذا لم يلتزم العدو بما تم الاتفاق عليه فسنستأنف القتال مرة أخرى
النخالة: الاتفاق لا تعقيدات فيه وهو يتمثل في التزام إسرائيلي بإطلاق سراح العواودة والسعدي
الأمين العام للجهاد: لا بنود سرية في اتفاق وقف إطلاق النار ولا توجد فيه أي تعقيدات
الأمين العام لحركة الجهاد: هناك تعهدات مصرية نحترمها والضمان الوحيد لتنفيذ الاتفاق هو المقاومة على الأرض
النخالة: الحاضنة الشعبية والغرفة المشتركة شكلت دعما لكن الجهاد قامت بالجزء الأكبر من القتال
الأمين العام لحركة الجهاد: الحاضنة الشعبية والغرفة المشتركة شكلتا دعما لكن الجهاد قامت بالجزء الأكبر من القتال
يتبع...