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النخالة: الشعب الفلسطيني سجل انجازاً كبيراً في وجه العدوان

النخالة: الشعب الفلسطيني سجل انجازاً كبيراً في وجه العدوان
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فاسطين زياد النخالة في كلمة له مساء الاحد: نحيي كل من تواصل معنا وعلى رأسهم وزيرا خارجية قطر وإيران ورئيس البرلمان اللبناني.

العالم - فلسطين

وأضاف النخالة: العدو الصهيوني رفع شعارا واضحا وهو تصفية حركة الجهاد وجناحها العسكري والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سجلت إنجازًا وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي.

النخالة: أوجه التحية إلى الشعب الفلسطيني الذي واجه العدوان بكل صمود

النخالة: أنحني أمام الشهداء وأوجه التحية إلى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والاسلامية التي وقفت متضامنة معنا

النخالة: حركة الجهاد الاسلامي انطلقت من أجل الدفاع عن وحدة الشعب الفلسطيني والساحات

النخالة: حركة الجهاد الاسلامي بقيت ثابته وقوية وأقوى من أي وقت مضى وتابعتم كيف سجلت سرايا القدس نقاطاً كبيرة

النخالة: 58 مستوطنة كانت في اللحظة نفسها تحت مرمى صواريخ سرايا القدس

النخالة: الاحتلال كان تحت ضغط المقاومة وفرضت عليه الافراج عن الأسير خليل العواوده والشيخ بسام السعدي

النخالة: الاحتلال لم يستطع فرض أي شرط علينا

النخالة: نهدي هذا الانتصار إلى كل الشعوب التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطني

النخالة: العدو هو من سعى بقوة للوصول إلى اتفاق لوقف اطلاق النار ونحن من اشترط الافراج عن السعدي وعواودة

الأمين العام لحركة الجهاد: إذا لم يلتزم العدو بما تم الاتفاق عليه فسنستأنف القتال مرة أخرى

النخالة: الاتفاق لا تعقيدات فيه وهو يتمثل في التزام إسرائيلي بإطلاق سراح العواودة والسعدي

الأمين العام للجهاد: لا بنود سرية في اتفاق وقف إطلاق النار ولا توجد فيه أي تعقيدات

الأمين العام لحركة الجهاد: هناك تعهدات مصرية نحترمها والضمان الوحيد لتنفيذ الاتفاق هو المقاومة على الأرض

النخالة: الحاضنة الشعبية والغرفة المشتركة شكلت دعما لكن الجهاد قامت بالجزء الأكبر من القتال

الأمين العام لحركة الجهاد: الحاضنة الشعبية والغرفة المشتركة شكلتا دعما لكن الجهاد قامت بالجزء الأكبر من القتال

يتبع...

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