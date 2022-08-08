اولیانوف: عدم مشاركة كبار المفاوضين الأوروبيين بمفاوضات فیینا مثير للاستغراب

العالم - أوروبا

وقال اولیانوف ردا على سؤال عن عدم حضور کبار المفاوضين الأوروبيين المفاوضات الجارية في فيينا: من المستغرب أنهم لم يكونوا حاضرين بالمفاوضات وأعتقد أن مشاركتهم يمكن أن تكون مفيدة.

وقال عن حل قضايا الضمانات بين إيران والوكالة: يجب حل القضايا المتبقية في أسرع وقت ممكن، ونحن ندعم موقف إيران في هذا الصدد.

وصرح إنه يشاهد رغبة من جميع الأطراف للحصول على نتيجة إيجابية للمفاوضات، مضيفاً ان المفاوضات تسير في اتجاه صحيح لكن في الواقع هناك 4 قضايا بحاجة للتسوية.

واضاف: لطالما أقول لزملائي الغربيين كونوا صبورين، وأعتقد غداً سنحصل على فهم أفضل لما نحن فيه.

وقال ان هناك اجواء ايجابية تسود المفاوضات بشكل عام واضاف: انا متفائل، لأن المحادثات تسير على الطريق الصحيح.