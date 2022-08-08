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باختصار.. اعتصام أنصار التيار الصدري في البرلمان العراقي

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

إقتحم أنصار التيار الصدري الأربعاء الماضي البرلمان العراقي حاملين صور مقتدى الصدر..

العالم - باختصار

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باختصار.. اعتصام أنصار التيار الصدري في البرلمان العراقي

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