الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

باختصار..العراق .. تحشيد في الشارع ودعوات للحوار

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

بعد ثلاثة أيام من إعتصام أنصار التيار الصدري بالبرلمان دعا متحدث بإسم زعيم التيار لإخلائه.

العالم - باختصار

تصنيف :

روابط ذات صلة

بالفيديو.. مقتدى الصدر في منزل السيد السيستاني بالنجف

العراق.. الحلبوسي يعلق على دعوة الصدر لإنتخابات مبكرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. ماذا استخدم الاحتلال بقصف غزة، فاق كل معاني الارهاب!

باختصار.. اعتصام أنصار التيار الصدري في البرلمان العراقي

إيران تحرز وصافة بطولة العالم للتايكواندو بفئة الناشئين

الخارجية الإيرانية تصدر بيانا في ذكرى استشهاد الدبلوماسيين الإيرانيين في مزار شريف

قاليباف: الروح المناوئة للصهيونية تنتشر باضطراد بين الشعوب الإسلامية

رئيسي: روح البسالة لدى الشباب الفلسطيني واليمني إمتداد للثورة الإسلامية