إيران تحرز وصافة بطولة العالم للتايكواندو بفئة الناشئين

العالم - إیران



هذا وشارك 786 لاعبا ولاعبة من 91 بلدا في المنافسات التي أقيمت في قاعة "آرمتس" بصوفيا، حيث استمرت 6 أيام واختتمت مساء الأحد.

وتوجت كوريا الجنوبية بمنافسات فئة الناشئات بـ5 ذهبيات وميدالية فضية وأخرى برونزية ومجموعة 718 نقطة، تلتها إيران بذهبيتين وفضيتين و370 نقطة وحلت تايلند ثالثا بذهبية وفضيتين وبرونزية و211 نقطة، فيما جاءت تركيا وبلجيكا وألمانيا وأوزبكستان تواليا بالمركز الرابع إلى السابع.

وبمنافسات الناشئين "بنين" توج منتخب كوريا الجنوبية بطلا بـ5 ذهبيات وميدالية فضية وأخرى برونزية و720 نقطة، تلاه نظيره الإيراني الذي شارك بـ5 لاعبين، حيث أحرز 4 ذهبيات ومجموع 509 نقاط، فيما نال المركز الثالث إلى الخامس كل من بالترتيب كازاخستان وإيطاليا وأوزبكستان.

وأقتنص الميدالية الذهبية للبعثة الإيرانية كل من اللاعبة سوغند شيري ومبينا نعمت زاده واللاعب أبوالفضل زندي ورضا كلهر وأبوالفضل عباسي ومتين رضائي.

وحصلت على الميداليتين الفضيتين اللاعبتين ساغر مرادي وبرنيا سلماني.