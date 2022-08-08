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الناطق العسكري باسم سرايا القدس: استطعنا إثبات الحق الفلسطيني عبر عملية "وحدة الساحات"

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

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