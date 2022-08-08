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مصر تبحث مبادلة ديون صينية بأصول استراتيجية

مصر تبحث مبادلة ديون صينية بأصول استراتيجية
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر مصرية إن وفدا مصريا حل في سويسرا للقاء وفد صيني وذلك لمناقشة مبادلة ديون صينية على القاهرة بأصول استراتيجية.

العالم - مصر

وأكدت مصادر بنكية موثوقة في سويسرا حدوث لقاء، يوم الأحد، في فندق كيمبنسكي في جنيف بين وفد مصري ووفد صيني.

ويجري الحديث عن مبادلة ديون مستحقة للصين بـ8 مليارات دولار بأصول استراتيجية مصرية من موانئ ومطارات.

وستعرض مصر، خلال المحادثات التي ستستمر ثلاثة أيام، أصولا أخرى من موانئ ومطارات في مقابل 10 مليارات دولار، وهكذا تكون مصر قد حصلت في النهاية على 18 مليار دولار.

ووفق المصدر فإن هذا السيناريو هو ما حدث بالضبط بين الصين وسريلانكا ولكن بحجم مالي أقل كثيرا من هذا.

وربط المصدر بين تلك المفاوضات وبين تصريحات السيسي الأخيرة حول تايوان ووحدة الصين، والتي بدت في توقيت غريب وخارج السياق في ضوء علاقة مصر مع أمريكا.

ووصل الدين المصري إلى حوالي 158 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس الماضي، بحسب تقرير أصدره البنك الدولي مطلع شهر تموز/ يوليو.

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