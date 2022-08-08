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ملايين الايرانيين يحيون ذكرى العاشر من محرم

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

يُحيى ملايينُ المسلمين في ايران والعالم ذكرى استشهادِ الإمامِ الحسين عليه السلام في العاشر من شهر محرم الحرام.

العالم - ايران

ويشاركُ ملايينُ الإيرانيين في إحياء ذكرى عاشوراء عبرَ اقامةِ مجالسِ العزاء في العاصمة طهران وشتى المحافظاتِ الايرانية التي اتشحتْ بالسواد.

وتسيرُ مواكبُ المعزين في الشوارع والساحاتِ العامة، وتُقامُ مجالسُ العزاء في المساجد والحسينيات بحضورِ حشودٍ كبيرة، وتُقرَأُ فيها الأشعارُ والمراثي، فضلاً عن سردِ واقعةِ الطف التي استُشهد فيها الإمامُ الحسين عليه السلام وأهلُ بيتهِ وأصحابُه.

وشهدت العاصمة طهران والمدن الأخرى، مسيرات مواكب عزاء حاشدة في الشوارع والساحات العامة وإقامة المجالس في المساجد والحسينيات بحضور حشود كبيرة من المؤمنين.

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ملايين الايرانيين يحيون ذكرى العاشر من محرم

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