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السيد مقتدى الصدر: اللهم تقبل وقفتنا الاحتجاجية في المنطقة الخضراء وكما أنتصر الدم على السيف بالطف فسينتصر الاصلاح على الفساد في العراق

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

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