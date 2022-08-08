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بوحبيب: عبداللهيان كرّر عروض إيران لتنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية

بوحبيب: عبداللهيان كرّر عروض إيران لتنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

كانت التطورات في غزة والقدس مدار بحث يوم أمس الاحد بين وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. 

العالم - لبنان

وقالت مصادر ديبلوماسية لـصحيفة الجمهورية اليوم الاثنين، ان عبد اللهيان إتصل بـ"بوحبيب" في إطار حملة ديبلوماسية تقودها إيران لمتابعة التطورات في غزة والقدس.

ولفتت المصادر الى ان عبد اللهيان عرض وجهة نظر إيران للتطورات الجارية في المنطقة، لا سيما منها العدوان الاسرائيلي على غزة والاعتداء الذي حصل في المسجد الاقصى عندما أمّن الجيش الاسرائيلي الحماية لاقتحام المستوطنين المسجد الأقصى.

وأوضح انّ البحث بين بوحبيب وعبداللهيان تناولَ مختلف التطورات في المنطقة، لا سيما منها الوضع في غزة وما شهدته باحات المسجد الأقصى في القدس. ولفت الى ان نظيره الايراني جدّد عروضه لمساعدة اللبنانيين في الازمة الحالية، خصوصاً لجهة العروض السابقة المتعلقة بتنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية.

ولم يشأ بو حبيب الدخول في مزيد من التفاصيل، لافتاً الى ان البحث تناول مصير المفاوضات الجارية في فيينا حول الملف النووي الايراني وما يعوق هذه المفاوضات المعلقة منذ فترة والافكار المطروحة لعودة الاطراف كافة الى طاولة المفاوضات.

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بوحبيب: عبداللهيان كرّر عروض إيران لتنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية

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