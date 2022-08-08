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مراسل العالم: انفجار كدس عتاد تابع لسرايا السلام في النجف الأشرف يُسفر عن سقوط 5 قتلى ثلاثة منهم من الدفاع المدني حسب الأنباء الأولية

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

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