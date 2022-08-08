دبي مركز للتجارة غير المشروعة للذهب القادم من إفريقيا

العالم - الإمارات

وأصدر معهد الدراسات الأمنية والإنتربول بالاشتراك مع المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (ISS) من خلال مشروع ENACT الممول من الاتحاد الأوروبي في العاصمة السنغالية “دكار” تحقيقاً حول تهريب الذهب من مالي في إفريقيا الى دبي في الإمارات.

وأبرز التحقيق أن تجارة الذهب المربحة في غرب إفريقيا لها جانب مظلم، حيث التناقضات في البيانات المتعلقة بإنتاج الذهب والتجارة بين مالي ودبي تكشف عن عمل غير قانوني ضخم ، لا سيما في قطاع التعدين الحرفي.

وهذه المعاملات غير المشروعة لا تجرد دول غرب إفريقيا مليارات الدولارات فحسب ، بل تغذي الصراع من خلال تمويل التطرف العنيف.

اجتذب ارتفاع أسعار الذهب العالمية اهتمامًا كبيرًا باستخراج المعدن من المستثمرين المحليين والدوليين ، لا سيما في التعدين الريفي على نطاق صغير.

ويأتي حوالي ثلث إجمالي إنتاج مالي من التعدين الحرفي، وفي عام 2016، صدرت البلاد 67 طنًا من الذهب بقيمة 2.2 مليار دولار.

لكن على الرغم من أن الإمارات استوردت ذهبًا بقيمة 1.52 مليار دولار من مالي في عام 2016 ، سجلت باماكو 216 مليون دولار فقط من الصادرات.

وبالمثل في عام 2014 أعلنت مالي عن إنتاج 45.8 طن من الذهب مقابل واردات الإمارات من مالي 59.9 طن.

ويُقدَّر إنتاج 80 % من الذهب الحرفي في سلسلة التوريد الموجود في مالي من السنغال.

فالحدود التي يسهل اختراقها ، والقرب الجغرافي ، والتقارب العرقي العابر للحدود ، والطرق الأكثر أمانًا عبر نقاط الدخول غير القانونية وسنوات من عدم الاستقرار في مالي ، تسهل التجارة غير المشروعة.

وعلى الرغم من أن سلطات الجمارك السنغالية تطلب من تجار الذهب تقديم شهادة تحليل نقاء الذهب الرسمية ، فإن معظم التجار المحليين يعتمدون على المعاملات غير الرسمية ونادرًا ما يقدمون مثل هذه المستندات.

وتُستخدم مالي أيضًا كبوابة لأسواق الذهب الإماراتية من قبل جيرانها وخارجها.

وقال خبير في تجارة الذهب في إفريقيا لمشروع ENACT إن الجماعات المسلحة والإرهابيين في إفريقيا يستخدمون أيضًا تجارة الذهب غير المشروعة مع دبي لتمويل أنشطتهم.

في عام 2021 ، انخرطت مجموعتان إرهابيتان في معركة شرسة للسيطرة على مواقع تعدين الذهب في منطقة غورما في مالي.

وحصلت شركة Valcambi السويسرية على كميات كبيرة من المعدن من Kaloti ، وهي شركة لصهر الذهب في دبي والتي من المحتمل أن تكون مرتبطة بجماعات مسلحة في السودان في عام 2012.

والذهب الذي يتم تداوله بشكل غير قانوني بين مالي ودبي يتم نقله يدويًا بواسطة سعاة ينقلون متوسط ​​10 كجم لكل رحلة.

وتكلف الرحلات بين مالي ودبي حوالي 500 دولار، أي ما يعادل حوالي 10 جرام إلى 12 جرامًا من الذهب، مما يجعل رحلة واحدة مربحة.

وفي الإمارات تسهل الثغرات القانونية وإجراءات الاستيراد الضعيفة والممارسات المشكوك فيها من قبل المشترين المقيمين في الإمارات ومركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) التجارة غير المشروعة.

على سبيل المثال، يُعفى الركاب الذين يصلون إلى الإمارات العربية المتحدة من البيانات الجمركية للذهب الذي يحمله في حقائب اليد.

لذا فإن المهربين القادمين من مالي لبيع بضاعتهم في سوق الذهب في دبي يحتاجون فقط إلى تقديم المشترين مع نموذج الجمارك الإماراتي الذي يثبت ببساطة “أن الذهب قد تم التصريح به قانونًا لمسؤولي الجمارك”.

نظرًا لأن العديد من عمال المناجم الحرفيين في غرب إفريقيا يكافحون من أجل تمويل أنشطتهم ، فإنهم يأخذون قروضًا من الإماراتيين لا يمكن سدادها إلا من خلال تصدير ذهبهم إلى الإمارات.

وخلص التحقيق إلى أن هذا ليس بالضرورة غير قانوني، ولكن من المحتمل أن يتم تصدير معظم هذا الذهب عبر قنوات غير مشروعة.