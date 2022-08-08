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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسلة العالم: مدفعية القوات التركية تقصف قرى في ريفي القامشلي وعامودا بشمال شرق سوريا
مراسل العالم: انفجار كدس عتاد تابع لسرايا السلام في النجف الأشرف يُسفر عن سقوط 5 قتلى ثلاثة منهم من الدفاع المدني حسب الأنباء الأولية
السيد مقتدى الصدر: اللهم تقبل وقفتنا الاحتجاجية في المنطقة الخضراء وكما أنتصر الدم على السيف بالطف فسينتصر الاصلاح على الفساد في العراق
الناطق العسكري باسم سرايا القدس: نؤكد أننا سنستأنف القتال بأي مكان وزمان ونؤكد حضورنا إذا ما تطلب ذلك
الناطق العسكري باسم سرايا القدس: استطعنا إثبات الحق الفلسطيني عبر عملية "وحدة الساحات"
كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع)
وزارة الصحة الفلسطينية: 41 شهيدًا بينهم 15 طفلًا و 4 نساء وإصابة 311 آخرين
مصادر فلسطينية: سقوط 4 شهداء أب وأطفاله الثلاثة في قصف الاحتلال لمنزل شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
هيئة البث الإسرائيلية تعلن تأجيل اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الاسلامي
مراسلة العالم: المقاومة تطلق رشقة بأكثر من 50 صاروخا خلال نصف ساعة باتجاه مستوطنات الجنوب ومدن الوسط
مراسلة العالم: مدفعية القوات التركية تقصف قرى في ريفي القامشلي وعامودا بشمال شرق سوريا
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش
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السعودية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.