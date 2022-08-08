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عرض لافواج كشافة الإمام المهدي (عج) العاشورائية في جنوب لبنان

عرض لافواج كشافة الإمام المهدي (عج) العاشورائية في جنوب لبنان
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

شارك الحسينيون والزينبيات منذ بداية أيام شهر محرم من مختلف أفواج منطقة صيدا جنوب لبنان  في كشافة الإمام المهدي (عج) في الإحياءات العاشورائية التي تقام تحت شعار أوفياء.

العالم - لبنان

وانطلقت الإحياءات العاشورائية بتجمعات مهدوية تم خلالها رفع رايات حسينية وأداء جماعي لأنشودة إمام زماني، فيما شارك 17462 من الفتية والفتيات في المجالس الحسينية التي تقام يوميًّا في بلدات كفرحتى، حارة صيدا، مدينة صيدا، الغازية، قناريت، بنعفول، حومين التحتا، رومين، اركي، عزة، زيتا، عنقون، زغدرايا وتعمير عين الحلوة والتي بلغ عددها لليوم 380 مجلسا عاشورائيا.

وحضرت كربلاء يوميًا في فقرات الإحياء العاشورائي التي تتنوع بين مجالس عزاء، حلقات لطم، لقاءات مع الجرحى وعوائل الشهداء، فقرات فنية ومشاهد تمثيلية، فقرات دينية وتربوية وقيم عاشورائية، فقرات اعلامية، مسابقات بالإضافة الى مجالس الجوالة والدليلات.

وتحت عنوان" خدام الحسين"، يحضر أنصار الحسين الأوفياء في المجالس العاشورائية والإحياءات ويشاركون في خدمة المعزين، إذ شاركوا لليوم في خدمة 69 مجلس بمشاركة 1299 من الناشئة، وتشارك فرق الخدمة المجتمعية بتجميع البلاستيك وتوضيبها وفرزها.

ويجدد الفتية الحسينيون والفتيات الزينبيات البيعة والولاء في الأنشطة العاشورائية المتنوعةالتي تقام في مختلف القرى والبلدات، فقد حضر 13.583 موالٍ وموالية في 360 نشاط عاشورائي.

وطافت قلوب 760 حسينيّ وزينبية خلال حضورهم المسرحية العاشورائية يـحـيـى والتي أقامتها مفوضية جبل عامل الثانية على مسرح قاعة التجار في النبطية.

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عرض لافواج كشافة الإمام المهدي (عج) العاشورائية في جنوب لبنان

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