الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
١٠:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الحسين(ع) في الوجدان الانساني- الجزء الاول

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

هو اشرف الناس اباً واماً وجداً وجدة، جمع اكرم الصفات واعظم الافعال واجل الفضائل والمناقب، جاهد لنيل اسمى المقاصد وانبل الغايات، وقام بما لم يقم به احد قبله ولا بعده.

خاص بالعالم

نهج للناس سبيلاً بيّناً في تعلم الاباء والشمم وطلب الحرية والاستقلال في مقاومة الظلم ومعاندة الجور وطلب العز ونبذ الذل.

هو الامام الحسين بن علي "عليهما السلام" به تتأسى البشرية للانعتاق من الظلم والاستكبار، هذا الحسين وبالحسين عزّنا، هذا الحسين وبالحسين نفخر.

يناقش برنامج "نوافذ" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

رئيس مركز المريمي لحوار الاديان في لبنان الاب وسام بوناصر

مسؤول العلاقات العامة في تجمع العلماء المسلمين الشيخ حسين غبريس

استاذ التاريخ الاسلامي في جامعة الامام الصادق(ع) في بغداد الدكتور صالح العلوي

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

ثورة الامام الحسين(ع) عابرة للحدود وامريكا و"اسرائيل" يمثلان معسكر يزيد

كيف لعبت الثورة الاسلامية بايران دوراً تجاه ثورة الامام الحسين(ع)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحسين(ع) في الوجدان الانساني- الجزء الثاني

الحسين(ع) في الوجدان الانساني- الجزء الاول

المغرب العربي والخروج من إرث الاستعمار- الجزء الثاني

جدل الضغوط الاجنبية بتونس وتداعيات تهريب المحروقات بليبيا- الجزء الاول

محاضراً في المجلس العاشورائي.. السيد فضل الله: ثورة الحسين (ع) إنسانية ولا تتصل بفئة أو طائفة

كلمة مرتقبة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى عاشوراء